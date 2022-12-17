Добро пожаловать в ад, Ирума 4 сезон – дата выхода серий

Дата выхода Добро пожаловать в ад, Ирума уже фактически известна. Продолжение официально анонсировали и представили публике первый тизер, чем создатели невероятно обрадовали поклонников. Тайтл, будучи обычным сёненом с весьма стандартной идеей, предлагает зрителю бодро идущий и динамичный сюжет, интересных персонажей и действительно смешной юмор, вызывающий улыбку. Особенно высоко аудитория оценила музыкальное сопровождение сериала, идеально подобранное как в комедийных и повседневных моментах, так и в довольно драматичные и эмоциональные эпизоды.

Добро пожаловать в ад, Ирума снискало немаленькую популярность и обрело свою фанбазу, ждущую новые серии. В данной статье собрана вся интересующая фанатов информация о втором сезоне аниме, подкреплённая интересными фактами о франшизе.

Когда выйдет Добро пожаловать в ад Ирума 4 сезон

Точная дата выхода 4 сезона Добро пожаловать в ад Ирума сейчас неизвестна, но новый сезон официально анонсирован, хоть и без подробностей. Выход продолжения стоит ждать не ранее 2026 года, но руководство студии наверняка скоро поделится с аудиторией деталями производства и сроки релиза станут известны.

Расписание выхода серий 4 сезона

В таблице представлено ориентировочный график выхода продолжения. Количество серий точно неизвестно. За 3 сезона аниме оно варьировалось от 21 до 23. Вполне возможно, что новая часть будет придерживаться того же объема.

Номер серии Дата выхода 4 сезон 1 серия 2025 – 2026 4 сезон 2 серия 2025 – 2026 4 сезон 3 серия 2025 – 2026 4 сезон 4 серия 2025 – 2026 4 сезон 5 серия 2025 – 2026 4 сезон 6 серия 2025 – 2026 4 сезон 7 серия 2025 – 2026 4 сезон 8 серия 2025 – 2026 4 сезон 9 серия 2025 – 2026 4 сезон 10 серия 2025 – 2026 4 сезон 11 серия 2025 – 2026 4 сезон 12 серия 2025 – 2026 4 сезон 13 серия 2025 – 2026 4 сезон 14 серия 2025 – 2026 4 сезон 15 серия 2025 – 2026 4 сезон 16 серия 2025 – 2026 4 сезон 17 серия 2025 – 2026 4 сезон 18 серия 2025 – 2026 4 сезон 19 серия 2025 – 2026 4 сезон 20 серия 2025 – 2026 4 сезон 21 серия 2025 – 2026

Мы внимательно следим за новостями и при появлении новой информации оперативно обновим статью.

Кратко о событиях предыдущих сезонов

Родители Ирумы Судзуки давно мечтали о легкой и беззаботной жизни. Такой шанс им представился – их сын и глазом моргнуть не успел, как отец и мать продали его в ад демону, чтобы разобраться с материальными проблемами.

Пожалуй, самым шокирующим оказалось, что новоиспеченный хозяин попросил Ируму стать его внуком. Так некогда обычный японский парнишка становится приемным родичем великого Салливана и начинает посещать школу для молодых демонов.

В аду оказалось очень весело. Ирума вступил в школьный клуб, обрел первых друзей и даже получил в придачу парочку недоброжелателей. Вот только от новых товарищей необходимо скрывать, что Судзуки – обычный человек.

Что будет в четвертом сезоне Добро пожаловать в ад, Ирума

В новом сезоне Добро пожаловать в ад, Ирума должны адаптировать арку Музыкального фестиваля, где протагонист и его одноклассники покажут свои лучшие музыкальные постановки и будут бороться за победу. Данное событие сильно повлияет на героев сериала и раскроет самые разные стороны их личностей, укрепит или разрушит их дружбу и наглядно покажет возможности каждого из них.

Интересные факты

Небольшая подборка интересных подробностей для фанатов тайтла:

На декабрь 2022 года выпущено уже 29 томов оригинальной манги.

оригинальной манги. Название тайтла часто обманывает новых зрителей. Несмотря на мрачное наименование, само аниме веселое и позитивное .

новых зрителей. Несмотря на мрачное наименование, само аниме . Манга по сравнению с адаптацией считается более серьезной. Впрочем, многие критики хвалят экранизацию за юмор и позитив.

Сэйю главного героя – Аюму Мурасэ .

. Автор оригинальной манги – Осаму Ниси.

Тизеры и трейлеры

Первое промо четвёртого сезона:

Mairimashita! Iruma-kun Season 4 - Teaser Trailer

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Мы уверены, что совсем скоро поклонники смогут смотреть аниме Добро пожаловать в ад Ирума 4 сезон в хорошем качестве. Верим, что продолжение удержит планку!