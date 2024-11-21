Дандадан 2 сезон: дата выхода новых серий

Продолжение захватывающих приключений Момо Аясэ и Кена Такакуры — двух школьников, которые в результате испытания верой открыли существование духов и инопланетян.

Дату выхода 2 сезона Дандадан точно не придётся долго ждать, ведь аниме быстро взлетело на верхние строчки сезонных рейтингов и обрело невероятную популярность. Приключения двух школьников, устроивших друг другу испытание веры и в результате открывших существование, как сверхъестественных существ и инопланетян, так и суперспособностей, покорили зрителей, так что Science SARU не стали затягивать с продлением сериала. Отдельной весомой деталью, обратившей на проект пристальное внимание аудитории ещё на стадии анонса, стало то, что автор первоисточника, Юкинобу Тацу, ранее был ассистентом легендарного Тацуки Фудзимото автора манги «Человек-бензопила», и это очень сильно чувствуется как в общей стилистике, так и в юморе и подходе к экшн-сценам.

Тайтл явно имеет все шансы войти в топы лучших аниме за последние годы, а то и за всё время в целом. Поклонники с нетерпением ждут новые серии и надеются на скорый выход новых серий Дандадан, о втором сезоне которого в данной статье собрана вся актуальная информация.

Когда выйдет Дандадан 2 сезон

Официально заявлено, будет ли 2 сезон Дандадан или нет. Как и обещали инсайдеры, продолжение стартует в июле 2025 года, но конкретный день премьеры пока неизвестен. Продолжительность второго сезона с равной долей вероятности может быть и как в 12 эпизодов, так и в 20+ серий, поскольку первая часть снискала невероятный успех.

Расписание выхода серий 2 сезона

Смотреть 2 сезон аниме Дандадан наверняка станет возможным уже в скором времени, что неимоверно радует поклонников. Тем не менее, день премьеры пока не назван, как и хронометраж. Из-за этого график выхода в таблице ниже пока что с ориентировочными датами, но впоследствии будет скорректирован:

Номер серии Дата выхода 2 сезон 1 серия Июль 2025 2 сезон 2 серия Июль 2025 2 сезон 3 серия Июль 2025 2 сезон 4 серия Июль 2025 2 сезон 5 серия Август 2025 2 сезон 6 серия Август 2025 2 сезон 7 серия Август 2025 2 сезон 8 серия Август 2025 2 сезон 9 серия Сентябрь 2025 2 сезон 10 серия Сентябрь 2025 2 сезон 11 серия Сентябрь 2025 2 сезон 12 серия Сентябрь 2025

Хронометраж продолжения Дандадан пока неизвестен, но успех первого сезона и любовь комьюнити могут сподвигнуть создателей на сплит-кур или же 20+ серий без перерыва в показе. В то же время возможна и стандартная длительность, так что эта деталь будет уточнена в будущем.

Кратко о событиях предыдущего сезона аниме

После неудачного расставания с бывшим парнем Момо Аясэ волею случая знакомится с тихим и замкнутым школьником Кеном Такакурой, которого травят одноклассники. Девушка вступается за него, но у них быстро происходит конфликт. Момо верит в призраков, а Кен является фанатом инопланетян. Новые знакомые решают доказать друг другу собственную правоту, и в результате Окарун отправляется в туннель, где по слухам обитает опасный дух, а Аясэ идёт в заброшенную больницу, в которой якобы можно выйти на контакт с пришельцами.

Итогом этого испытания верой становится одержимость Кена Турбо-бабкой, открытие Момо собственных психотелекинетических способностей и стычка ребят с инопланетянами-серпо. С помощью бабушки протагонистки, Сэйко Аясэ, школьникам удаётся более-менее стабилизировать ситуацию с Турбо-бабкой, однако Окарун теряет свои яички, ставшие «золотыми кинтама», которые теперь необходимо найти.

По случайности эти «золотые шары» попадают к Айре Ширатори — школьной красавице и одной из самых популярных учениц. После этого девушка приобретает духовную силу и начинает считать себя избранной. Узнав о психокинезе Момо, Айра пытается изгнать её, посчитав злой сущностью, но в конфликт влезает третья сторона: Акробатическая Силки, которая воспринимала Ширатори как свою дочку и решила её защищать. Итогом этой конфронтации становится самопожертвование духа ради Айры и её принятие своего прошлого.

Что будет во втором сезоне Дандадана

Как и ожидалось, первая часть аниме завершилась аркой возвращения Серпо, которая также посвящена налаживанию дружеских связей между основной троицей героев, и появлением Дзина Эндзёдзи, давнего друга главной героини, который обратился к её бабуле Сэйко за помощью. Новый сезон Дандадан же, скорее всего, стартует с дуги Кайдзю, посвящённой поиску оставшегося «золотого шара» Такакуры, и продолжится эпичной аркой Космических глобалистов.

Интересные факты

Dandadan по праву можно назвать хитом осени 2024 года, который запомнится комьюнити на долгие года. Оригинальный концепт, безбашенный юмор, харизматичные герои, динамичный экшен и порой невероятно трогательные и эмоциональные сцены покорили немало сердец, и поклонникам наверняка будет любопытно ознакомиться с интересными фактами об этой франшизе:

Экранизация детища Юкинобу Тацу вскоре после премьеры была удостоена положительных рецензий от Кейтлин Мур и Джеймса Беккета из Anime News Network . В частности, обозреватели высоко оценили анимацию, подачу сюжета, сочетание ромкома с ужасами и научной фантастикой и динамику отношений между основными персонажами.

и из . В частности, обозреватели высоко оценили анимацию, подачу сюжета, сочетание ромкома с ужасами и научной фантастикой и динамику отношений между основными персонажами. В Японии трансляция сериала проходила в программном блоке Super Animeism Turbo.

Опенинг аниме исполнили Creepy Nuts , ранее выстрелившие с похожей композицией в «Магия и мускулы».

, ранее выстрелившие с похожей композицией в «Магия и мускулы». Перед официальной английской премьерой тайтла состоялся его предпоказ в рамках ежегодного аниме-конвента Anime NYC.

В Азии проект транслирует Crunchyroll, а за распространение сериала во всём мире в целом отвечает Netflix.

а за распространение сериала во всём мире в целом отвечает Первые эпизоды аниме стали жертвой глобального слива и просочились в сеть ещё до официальной премьеры.

В настоящее время манга, являющаяся первоисточником этого хита, насчитывает семнадцать печатных томов. Восемнадцатая книга планируется к выходу в Японии 4 января 2025 года.

Комикс издаётся в легендарном издательстве Shounen Jump+ наряду с «Адский рай», «Человек-бензопила», «Семья шпиона» и «Кайдзю номер восемь».

наряду с «Адский рай», «Человек-бензопила», «Семья шпиона» и «Кайдзю номер восемь». Продюсерами аниме-адаптации стали Тацуро Хаяси, ранее выступавший в этой же роли в «Магическая битва», «Ванпанчмен» и «Баскетбол Куроко», Тосихиро Маэда, участвующий в создании «Необъятный океан», «Код Гиасс», «Стальной алхимик: Братство» и «Атака Титанов», и Хаято Сага, приложивший руку к «Моя геройская академия».

Тизеры и трейлеры

Вместе с ожидаемым анонсом студия представила публике первое превью второго сезона:

TVアニメ『ダンダダン』第2期決定CM | 第2期2025年7月よりスーパーアニメイズムTURBO枠にて全国同時放送予定

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Новый тизер, представленный публике на Jump Festa 2025: