Скитальцы 2 сезон: дата выхода новых серий

Новая глава захватывающих похождений Тоехисы Симадзу — героя эпохи Сэнгоку, который вместе с другими легендарными личностями попал в параллельный мир и стал частью группировки «Скитальцы» и участником новой битвы.

Дата выхода 2 сезона Скитальцы во многом зависит от темпа публикаций первоисточника, который издается довольно неторопливо. Оригинальная идея и ее исполнение в виде манги принадлежит известному и очень уважаемому в Японии автору Коте Хирано, работы которого экранизируются с размахом, стараниями и душой.

Первая часть данного проекта получила большой бюджет и не менее большую отдачу от аудитории в виде множества положительных отзывов, первых строчек в рейтингах и высоких оценок. В этой статье собраны все актуальные подробности о 2 сезоне Скитальцы, дополненные списком интересных фактов о франшизе и графиком выхода новых серий.

Когда выйдет Скитальцы 2 сезон

С момента релиза OVA Диковинный рыцарь в 2018 году никаких новостей или иных заявлений на тему, будет ли 2 сезон Скитальцы, от руководства студии и Коты Хирано практически не поступало. В конце двенадцатой серии показали многообещающую фразу «Увидимся снова, ТокиоХХ», однако дальше этого намека дело не пошло.

Манга выходит довольно медленно и на данный момент выпущено всего лишь 7 танкобонов и несколько глав, не входящих пока в отдельный том. Такими темпами полноценный анонс может появиться ориентировочно лишь к 2026 году, а сам релиз произойдет не ранее 2027.

Расписание выхода серий 2 сезона

Вряд ли в ближайшее время станет возможным смотреть 2 сезон аниме Скитальцы, поскольку новой информации о проекте нет уже несколько лет, а первоисточник выпускается не особо быстро. В таких условиях составить точный график практически невозможно, а потому в таблице ниже дата стоит ориентировочная:

Номер серии Дата выхода 2 сезон 1 серия 2027 – 2028 2 сезон 2 серия 2027 – 2028 2 сезон 3 серия 2027 – 2028 2 сезон 4 серия 2027 – 2028 2 сезон 5 серия 2027 – 2028 2 сезон 6 серия 2027 – 2028 2 сезон 7 серия 2027 – 2028 2 сезон 8 серия 2027 – 2028 2 сезон 9 серия 2027 – 2028 2 сезон 10 серия 2027 – 2028 2 сезон 11 серия 2027 – 2028 2 сезон 12 серия 2027 – 2028

Как только от руководства Hoods Entertainment или мангаки появятся какие-либо сведения о новом сезоне Скитальцы и дальнейшей судьбе франшизы в целом, таблица выше будет оперативно дополнена. Работы автора очень ценятся на родине, так что тайтл сто процентов рано или поздно получит продление.

Кратко о событиях предыдущего сезона аниме

Тоехиса Симадзу — великий герой эпохи Сэнгоку, самурай, который участвовал в битве при Сэкигахаре с вражеским отрядом Наомаса Ии. Во время сражения он получил тяжелое ранение, но сумел обратить врага в бегство. Внезапно его переносят в некий коридор со множеством дверей, где Тоехиса встречает таинственного мужчину в очках. Симадзу пытается напасть на неизвестного, но оказывается затянут в одну из дверей.

Таким образом героя переносят в параллельный мир, где двое эльфийских детей находят его и отводят к убежищу Скитальцев. Там он получает медицинскую помощь и встречает пару других легендарных личностей: Нобунагу Оду и Еити Сукэтаку Насу. Новоиспеченные соратники позднее помогают проявившим к ним добро эльфам разобраться с нападением на их деревню.

После они обнаруживают за собой слежку, и шпионка Олминия раскрывает, что все они были призваны в эту реальность для уничтожения группировки «Отродья», которая угрожает миру. Одновременно в параллельную вселенную попадают все новые и новые героические личности из различных исторических промежутков, каждый из которых в этом конфликте принимает одну из сторон. Начинаются полномасштабные боевые действия, втянувшие в себя иномирцев, людей и другие расы.

Что будет во втором сезоне Скитальцев

Ожидается, что в продолжении Скитальцы покажут еще больший масштаб действий и многоходовочек и интриг с обеих сторон. Также синопсис шестого тома комикса содержит упоминание, что в рядах войск протагонистов появится предатель, что наверняка раскроют в будущих эпизодах.

Интересные факты

Поклонники шоу уже несколько лет ждут официальный анонс или любую информацию из инсайдерских источников о продолжении Drifters. В ожидании новостей предлагаем фанатам серии ознакомиться с подборкой интересных фактов о тайтле:

Первоисточник придумал популярный и уважаемый в Японии мангака Кота Хирано , который в первую очередь известен своей работой Хеллсинг.

, который в первую очередь известен своей работой Хеллсинг. Первый сезон срежиссировал Кэнъити Судзуки , ранее работающий над адаптацией другой работы этого мангаки и несколькими частями Невероятного приключения ДжоДжо.

, ранее работающий над адаптацией другой работы этого мангаки и несколькими частями Невероятного приключения ДжоДжо. К июньскому выпуску пятого тома манги в 2016 году была приложена отредактированная версия первых двух эпизодов сериала.

После релиза сериала на Bly-ray в продажу был выпущен ограниченный тираж специального бокса, включающий в себя, помимо диска со всеми эпизодами, эксклюзивную коробку с иллюстрацией от автора, подборку анимационных эскизов, буклет и оригинальный саундтрек на двух компакт-дисках.

В Японии аниме транслировалось исключительно на сервисе AbemaTV параллельно с показом по японскому телевидению.

параллельно с показом по японскому телевидению. Сериал лицензирован Crunchyroll , Universal Pictures UK и Universal Sony .

, и . Тираж манги перешагнул отметку в 1,5 миллиона копий. Комикс издается на пяти языках и был дважды номинирован на Manga Taisho Awards.